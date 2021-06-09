Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал правителя Беларуси Александра Лукашенко диктатором вразрез с привычным в дипломатических кругах стилем. Произошло это во вторник, 8 июня, во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, в которой шла речь о принуждении к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и последующем задержании находящегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги.
Обращаясь к евродепутатам, ранее прибегнувшим к соответствующему выражению в адрес Лукашенко, Боррель заявил следующее: "Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором".
Принуждение лайнера Ryanair к посадке в Минске
Инцидент с самолетом Ryanair произошел 23 мая. Диспетчеры международного аэропорта Минска принудили борт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в столице Беларуси, заявив, что у них имеются сведения о находящейся на борту бомбе.
Сообщение о минировании оказалось ложным, однако после посадки лайнера были задержаны двое пассажиров - бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.
24 мая страны Евросоюза согласовали санкции против Минска, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Кроме того, Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Главы МИД стран "большой семерки", глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, а также представители целого ряда стран и международных организаций осудили арест Протасевича.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Банки в Литве обеспокоены: обещают расширять сеть банкоматов в регионах (3)
Работающие в Литве банки договорились о меморандуме,...
Экономисты предупреждают о быстром росте цен на товары и услуги (31)
С июля 2021 года в Литве дорожают газ и электроэнергия,...
Сквернялис об отказе в проведении марша семей: это выпад против демократии (26)
Лидер оппозиции Саулюс Сквернялис считает выпадом...
Коронавирус в Литве: 241 новый случай, скончались 2 человека (11)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 241 новый случай...
Долгожданная статистика: в Литве не осталось "черных" муниципалитетов (6)
В Литве не осталось "черных" муниципалитетов. Таковы...