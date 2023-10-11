Глава дипломатии ЕС: Наказывать всех палестинцев - неверно

Предложение Брюсселя проверить использование помощи палестинским территориям При этом большинство членов Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии проверить, "как используется эта помощь и кто ее получает, чтобы быть уверенными в отсутствии связи между нашей поддержкой и террористической деятельностью ХАМАС", сказал Боррель. Он подчеркнул: если выяснится, что ЕС невольно финансировал террористов, то "кто-то должен будет взять за это политическую ответственность". Однако глава дипломатии Евросоюза добавил, что не верит в такую возможность.

Не все палестинцы являются террористами, поэтому наказывать их поголовно за нападение радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль будет "несправедливо и непродуктивно". Об этом во вторник, 10 октября, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррельпосле совещания с министрами иностранных дел стран ЕС. По словам Борреля, "подавляющее их большинство - за двумя или, возможно, тремя исключениями" - высказалось за продолжение сотрудничества с администрацией Палестинской национальной автономии (ПНА) и дальнейшее оказание помощи жителям палестинских территорий.

Гуманитарная помощь жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан продолжится "столько, сколько необходимо", заявил в тот же день официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Его коллега Эрик Мамер добавил, что в Брюсселе началась дискуссия на тему других видов финансовой помощи палестинцам, однако независимо от ее исхода, гуманитарная помощь будет выплачиваться. Оба представителя Еврокомиссии сослались на заявление еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича, ответственного за экстренную помощь.

Текущие платежи на помощь палестинцам также не должны откладываться, заявил глава дипломатии ЕС. "Будет ужасной ошибкой в этот критический момент остановить нашу поддержку Палестинской национальной автономии, потому что это будет лучшим подарком, который мы можем сделать ХАМАС, и это поставит под угрозу наши интересы и наше партнерство с арабским миром", - резюмировал Боррель.

Боррель дал понять, что проведение такой проверки "не должно быть оправданием для задержек" в сотрудничестве с ПНА, которая "является чем-то совершенно иным, чем ХАМАС". Это движение признано террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе.

За день до этого еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи сказал, что Брюссель приостановит финансовую помощь ПНА на фоне нападения боевиков ХАМАС на Израиль. При этом он назвал сумму в 691 млн евро. Однако Мамер пояснил, что заявление Вархейи не касалось гуманитарной помощи.

ООН: Три четверти жителей сектора Газа зависят от гумпомощи

ЕС уже несколько десятилетий оплачивает продовольствие, социальные и образовательные программы, а также медицинское обслуживание нуждающихся в этом палестинцев. По оценкам ООН, около 1,5 млн из 2,1 млн жителей сектора Газа зависят от гуманитарной помощи. Гумпомощь Евросоюза не передается властям, а распределяется партнерами, осуществляющими проекты на местах, - международным гуманитарным организациям, агентствам ООН или НПО. В 2023 году Еврокомиссия выделила на эти цели 27,9 млн евро.