Глава дипломатии ЕС: мир провалил решение по Ближнему Востоку

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель обвинил мировое сообщество в совершении ошибок при поиске решения палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух суверенных государств – Палестины и Израиля. "Мировое сообщество плачевно продемонстрировало несостоятельность, 30 лет тому назад не удалось достичь успеха на основе этого решения", – сказал он в ходе визита в столицу КНР Пекин в субботу, 14 октября.

В то же время Боррель отметил, что хотя сосуществование двух отдельных государств для израильтян и палестинцев и является желаемой целью в будущем, оно не позволит урегулировать нынешний конфликт, разгоревшийся после масштабного террористического нападения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль.

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