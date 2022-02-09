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Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не считает возможным вторжение России в Украину.
Josepas Borrellis
Josepas Borrellis
© AFP/Scanpix

"Я бы не сказал, что мы стоим на краю полномасштабной войны в стиле Второй мировой. Потому что я не верю, что Россия вторгнется в Украину, как Гитлер вторгся в Советский Союз в 1941 году", — заявил глава дипломатии ЕС во вторник, 8 февраля, на мероприятии, проводимом посольством Франции в США.

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Боррель назвал конфликт вокруг Украины "самым критическим моментом со времени холодной войны". По его мнению, Москва оказывает давление на Киев с целью создать повод "сесть и поговорить" о том, что для нее важно, то есть, участвовать в переговорах по безопасности в Европе. России важна не Украина, а новая архитектура безопасности в Европе, добавил глава европейской дипломатии.

Кризис в отношениях Запада и России

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ со второй половины 2021 года перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

Кремль отрицает планы вторжения в Украину и обвиняет Запад в ее вооружении и проведении маневров у российских границ. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе закончилась безрезультатно. Западные державы призывают Россию отвести войска от границы Украины и грозят беспрецедентными санкциями.

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Deutsche Welle
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