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Протесты в поддержку Алексея Навального станут темой переговоров Жозепа Борреля с российской стороной, заявил его представитель.
Глава дипломатии ЕС Боррель обсудит в ходе визита в Москву протесты в России
© Zuma Press / Scanpix

Одной из тем визита верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля в Москву 4 февраля станут массовые протесты сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил представитель Борреля Петер Стано в понедельник, 1 февраля.

"Непрекращающиеся задержания и применение насилия в отношении людей, которые, по сути, пытаются, выразить свою политическую позицию, неприемлемо", - приводит слова Стано информагентство AFP. Он назвал это "одной из тем, которые должны быть подняты" на переговорах с российской стороной и "которые хочет затронуть" глава дипломатии ЕС.

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"Что касается господина Навального, то мы, конечно, поддерживаем связь с его командой, чтобы понять, какие есть возможности для проведения такой встречи", - продолжил Стано, не уточнив подробностей.

23 и 31 января по всей России прошли многотысячные акции протеста

23 января по всей России прошли первые массовые акции протеста против ареста Навального, вернувшегося в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления его на родине боевым веществом типа "Новичок". Навальный был арестован в связи с так называемым делом "Ив Роше", по которому ему грозят заменить условный срок на реальный. По данным оппозиции, в протестах приняли участие до 160 тысяч человек.

31 января в Москве и многих других городах России вновь прошли акции в поддержку Навального, на которых были задержаны свыше 5100 человек, в том числе 1600 - в Москве.

Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.

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Deutsche Welle
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