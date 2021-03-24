Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает Россию "опасным соседом". Об этом он заявил в Брюсселе во вторник, 24 марта, в интервью журналистам перед встречей Североатлантического совета (NAC) НАТО на тему отношений с Москвой. "Россия отдаляется от европейских ценностей. Становится все более и более авторитарной страной: дело Навального, кибератаки, дезинформация, неисполнение минских соглашений", - указал Боррель.
Он отметил, что ЕС должен реагировать на неправомерные действия Москвы, в том числе санкциями, но в то же время необходимо сохранять "каналы для коммуникации" с Кремлем. Боррель высказался за диалог с РФ по "проблемам, касающихся наших общих интересов, например ядерная сделка с Ираном или изменение климата".
"Но, в первую очередь, мы должны сдерживать Россию, давать ей отпор, если она нарушает международное право, и очень важно делать это в рамках нашего партнерства с НАТО", - заключил глава европейской дипломатии. В связи с этим он назвал сегодняшнюю встречу глав МИД стран НАТО по России "очень важной".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр: в ближайшие недели в Литве не планируется смягчение карантина (75)
В ближайшие недели в Литве не планируется смягчение...
Профессор: у правительства Литвы нет иного выбора - только ужесточение карантина (77)
У Национального центра общественного здравоохранения...
Куда "утекают" белорусcкие мозги? IT-сектор выбирает Польшу, Украину, Литву (102)
Власти Беларуси уверяют, что справились с протестами –...
Скандал с вакцинацией от коронавируса не стихает: привиты родственники работников Жальгирисской клиники (10)
Скандалы, связанные с вакцинацией от коронавируса в...
Мэр Вильнюса о ситуации в Вильнюсе: здесь много несправедливости (25)
24 марта был подготовлен эпидемиологический обзор...