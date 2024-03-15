Глава демократов в Сенате США Чак Шумер: Нетаньяху должен уйти, Израилю нужны новые выборы

По словам влиятельного американского сенатора, в некогда стабильном и дружественном союзе Израиля и США появляются опасные трещины.

"Как демократическая страна Израиль имеет право выбирать своих собственных лидеров, — заявил Шумер, — и мы должны позволить фишкам упасть так, как они лягут".

"Необходимо начать новую дискуссию о будущем Израиля, — добавил он. - По моему мнению, сделать это лучше всего путем проведения новых выборов".

Следующие всеобщие выборы в Израиле запланированы на октябрь 2026 года.

"Израиль — не банановая республика"

Шумер - самый высокопоставленный этнический еврей в американской правящей элите.

Его публичное заявление о том, что Нетаньяху сбился с пути, резко контрастирует с риторикой других американских лидеров, которые стараются избегать прямой критики израильского руководства по поводу ситуации в секторе Газа.