Глава Danske Bank покинул пост из-за расследования об отмывании денег

Крис Фогельзанг уволился с должности главы датского банка Danske Bank, сообщило в понедельник, 19 апреля, правление финансового этого института. Этот шаг вызван расследованием властей Нидерландов в отношении местного банка ABN Amro - бывшего работодателя Фогельзанга - по подозрению в коррупции. В этом расследовании Крис Фогельзанг выступает в качестве подозреваемого. "Решение нидерландских властей стало для меня неожиданностью", - заявил он. По словам Фогельзанга, статус подозреваемого не означает, что против него выдвинут обвинения.

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В свою очередь ABN Amro в пресс-релизе от 19 апреля сообщил, что заплатит 480 млн евро для урегулирования претензий нидерландского регулятора, касающихся практик банка в сфере противодействия отмыванию денег. Расследование, проведенное властями Нидерландов, выявило серьезные недостатки в работе ABN Amro в этой сфере с 2014 по 2020 годы, отмечается в сообщении. "Соглашение ставит точку в болезненной и разочаровывающей главе для ABN Amro", - заявил исполнительный директор ABN Amro Роберт Сваак.

Отмывание денег из стран бывшего СССР

Фогельзанг с 2000 по 2017 годы занимал целый ряд ответственных постов в ABN Amro, в том числе руководил его розничными операциями и входил в состав правления. Он пришел в Danske Bank в мае 2019 года - уже после того, как крупнейший банк Дании оказался в центре скандала о крупномасштабном отмывании денег из стран бывшего СССР через его эстонское подразделение. В августе 2018 года датские следователи сообщили о проверке в отношении Danske Bank. Позднее внутреннее расследование фининститута выявило, что подозрения вызывают большинство транзакций, которые клиенты эстонского филиала этого банка совершили с 2007 по 2015 годы. Общая сумма транзакций составила около 224 млрд долларов (в пересчете - 200 млрд евро).

В феврале 2019 года Европейское ведомство банковского надзора открыло официальное расследование в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии по делу об отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank. В том же месяце пресс-служба банка сообщила, что финансовый институт сворачивает свою деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и России.