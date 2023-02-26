Соединенные Штаты "уверены", что Китай думает о поставке летального оружия России для войны против Украины, однако окончательное решение еще не принято. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в интервью телеканалу CBS News, опубликованном в субботу, 25 февраля.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летальных вооружений (России. - Ред.)", - сказал Бернс. По его словам, пока власти КНР не приняли такое решение и администрация президента США Джо Байдена пытается предостеречь их от такого шага, делясь разведданными ЦРУ.

"Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального оружия. Именно поэтому, я думаю, госсекретарь Блинкен и президент сочли важным четко объяснить, какими будут последствия этого", - отметил директор ЦРУ. Бернс добавил, что со стороны Пекина поставка оружия Москве стала бы "очень рисковой и немудрой ставкой".

По мнению директора ЦРУ, председатель КНР Си Цзиньпин особенно внимательно следит "за опытом Владимира Путина в Украине, за равзитием войны". "Думаю, что во многих отношениях он обескуражен и отрезвлен тем, что увидел", - подытожил Бернс.

КНР отрицает поставки оружия России для войны с Украиной

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в программе CBS Face the Nation, что Китай "рассматривает возможность оказания летальной поддержки" России для войны против Украины. Он добавил, что эта летальная поддержка может включать "все, от боеприпасов до самого оружия".

Министерство иностранных дел Китая назвало утверждения главы американской дипломатии "ошибочной информацией", заявив, что именно Соединенные Штаты, а не Китай, "постоянно отправляют оружие на поле боя". Пекин не примет "никаких указаний США по вопросу китайско-российских отношений", подчеркнул представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.