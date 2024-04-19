Глава ЦРУ: Без помощи США Киеву грозит поражение в 2024 году

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс призвал Конгресс США одобрить законопроект о предоставлении помощи Киеву, подчеркнув, что, если этого не произойдет, то Украина может проиграть войну к концу текущего года. Как пишет в четверг, 18 апреля, издание Politico, Бёрнс заявил об этом, выступая в Президентском центре Джорджа Буша-младшего на Капитолийском холме.

По его словам, при условии военной поддержки, как практической, так и психологической, "украинцы смогут удерживать свои позиции в течение 2024 года, а также разрушить самонадеянную убежденность Путина в том, что время на его стороне". Однако, если предложение о помощи Киеву не пройдет через Конгресс, то "картина окажется более мрачной", убежден Бёрнс. "Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года или по крайней мере поставить Путина в такое положение, когда он сможет фактически диктовать условия политического урегулирования", - предупредил глава ЦРУ.