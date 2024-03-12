Глава ЦРУ: без помощи США Киев продолжит терять территории

По словам чиновников, любая дальнейшая задержка американской помощи Украине приведет к ее новым территориальным потерям, последствия которых будут ощущаться в Европе и Тихоокеанском регионе. "Если будет видно, что мы отказываемся от поддержки Украины, это не только посеет сомнения наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, но и подогреет амбиции китайского руководства в самых разных ситуациях", - заявил Уильям Бернс.

Аврил Хейнс, в свою очередь, указала на "постоянный рост производства боеприпасов в России" и их закупку в Северной Корее и Иране. По ее мнению, в этой связи Украине будет тяжело сохранить "достигнутые с огромным трудном успехи" в борьбе с российской армией. "Без дополнительной помощи в 2024 году мы увидим еще больше "Авдеевок". И это, как мне кажется, будет огромной и исторической ошибкой для Соединенных Штатов", - сказал Бернс.