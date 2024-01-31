Глава ЦРУ: 315 000 военных РФ были ранены или убиты на войне в Украине

По его словам, две трети довоенных танковых запасов России были уничтожены во время войны, а десятилетняя программа военной модернизации была сведена на нет.

"Большую часть последних двух десятилетий я провел, пытаясь понять горючую комбинацию недовольства, амбиций и неуверенности, которую воплощает в себе президент России Владимир Путин. Я понял одну вещь: всегда было бы ошибкой недооценивать его стремление контролировать Украину и ее выбор. Без этого контроля, по его мнению, Россия не может быть великой державой, а он – великим российским лидером", – считает Бернс.

По мнению главы ЦРУ, этот год, вероятно, "будет тяжелым на поле боя в Украине". Бернс считает, что Путин продолжает делать ставку на то, что время на его стороне и что он сможет "раздавить Украину и измотать ее западных сторонников". Он упомянул, что сейчас Россия восстанавливает оборонное производство за счет деталей из Китая, а также вооружений и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи.