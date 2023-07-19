19 июля 2023 г. 15:26

Глава британской разведки: За месяц Украина освободила больше территории, чем Россия захватила за год

 
ru.DELFI.lt
Britų slaptosios žvalgybos MI6 biuras Londone
Britų slaptosios žvalgybos MI6 biuras Londone
ФОТО: AFP/Scanpix
В ходе наступления за последний месяц Украина освободила больше территории, чем Россия захватила за последний год. Об этом сказал руководитель внешней разведки Британии МИ-6 Ричард Мур во время своего выступления в среду в британском посольстве в Праге.

Он отметил, что украинцы во время наступления демонстрируют “свою удивительную способность к инновациям и мобилизации новых технологий”.

“Прошлым летом на конференции по безопасности в Аспене я отметил, что силы России, похоже, “выдыхаются” — так было и теперь, похоже, мало шансов на то, что российские силы наберут силу”, - отметил Мур.

Глава МИ-6 подчеркнул, в этот момент войны еще более важно, чтобы друзья Украины оказывали и сохраняли свою поддержку, “чтобы доблесть украинцев на поле боя находила свое отражение в твердой воле стран-союзников вооружать, обеспечивать и обучать их "столько, сколько потребуется", ссылаясь на коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии