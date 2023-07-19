Глава британской разведки: За месяц Украина освободила больше территории, чем Россия захватила за год

Он отметил, что украинцы во время наступления демонстрируют “свою удивительную способность к инновациям и мобилизации новых технологий”.
“Прошлым летом на конференции по безопасности в Аспене я отметил, что силы России, похоже, “выдыхаются” — так было и теперь, похоже, мало шансов на то, что российские силы наберут силу”, - отметил Мур.
Глава МИ-6 подчеркнул, в этот момент войны еще более важно, чтобы друзья Украины оказывали и сохраняли свою поддержку, “чтобы доблесть украинцев на поле боя находила свое отражение в твердой воле стран-союзников вооружать, обеспечивать и обучать их "столько, сколько потребуется", ссылаясь на коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе.
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