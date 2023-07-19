Глава британской разведки: За месяц Украина освободила больше территории, чем Россия захватила за год

Он отметил, что украинцы во время наступления демонстрируют “свою удивительную способность к инновациям и мобилизации новых технологий”.

“Прошлым летом на конференции по безопасности в Аспене я отметил, что силы России, похоже, “выдыхаются” — так было и теперь, похоже, мало шансов на то, что российские силы наберут силу”, - отметил Мур.