"Во многих европейских странах и США мы, вероятно, не будем нуждаться в ограничениях к концу лета. Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают", - сказал он в интервью Welt am Sonntag, о котором сообщил "Интерфакс".
Напомним, 19 марта в Европе объявлено о начале третьей волны коронавируса, в связи с чем во многих странах начал действовать новый ряд ограничений.
Правительства стран Евросоюза сталкиваются с критикой в связи с медленным началом кампаний по вакцинации, а проблемы с поставками препаратов приводят к тому, что ЕС сильно отстает от таких стран, как Израиль, Великобритания и Соединенные Штаты.
На понедельник назначена встреча национальных и региональных лидеров ЕС, на которой они, как ожидается, обсудят следующий этап мер по борьбе с коронавирусом.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 122 млн 811 тыс. 264, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 709 тыс. 627, выздоровели более 98 млн человек.
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