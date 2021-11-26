Гибель мигрантов в Ла-Манше: что известно и что делается, чтобы этого не повторилось

Мигрантов из перевернувшейся лодки обнаружили в среду днем. Сигнал тревоги подала французская рыбацкая лодка.
Британские и французские власти начали совместную операцию по спасению, которая закончилась к вечеру. Двоих человек удалось спасти. Погибли 27 мигрантов, в том числе семь женщин, одна из которых была беременна, и трое детей.
Двое спасенных сейчас в критическом состоянии во французской больнице — у них переохлаждение. Один из них гражданин Ирака, второй — сомалиец. Один из пассажиров перевернувшейся лодки объявлен пропавшим без вести.
Со сообщениям французских СМИ, большинство погибших были курдами, жившими в Ираке или в Иране.
Что случилось с лодкой?
Что произошло с лодкой, пока непонятно, но спасатели нашли ее почти сдувшейся.
Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен на пресс-конференции сказал, что лодка была очень ненадежной, и сравнил ее с надувным садовым бассейном. Следствие установило, что лодку купили в Германии.
В связи с произошедшим во Франции задержаны пятеро подозреваемых в организации незаконной перевозки людей. Двое уже предстали перед судом. Открыто дело по статье "Убийство по неосторожности с отягчающими обстоятельствами".
Несмотря на высокие риски подобного плавания, число людей, которые решаются на опасное путешествие через пролив в резиновой лодке, не падает. В этом году Ла-Манш таким образом преодолели более 25 тыс. человек. Это в три раза больше прошлогодней цифры.
В четверг, по данным полиции, до побережья в районе Дувра доплыли еще две лодки, примерно с 40 пассажирами.
Неделю назад французские власти демонтировали крупный мигрантский лагерь неподалеку от Дюнкерка. Погибшие в среду мигранты, по версии полиции, вышли именно из Дюнкерка.
По некоторым сообщениям, в среду в сторону Британии оттуда могло отправиться до 25 лодок — на море была хорошая погода, говорят рыбаки.
Как Британия и Франция закрывают Ла-Манш
Со стороны Соединенного Королевства пролив патрулирует береговая охрана.
Великобритания обязалась в 2021 и 2022 годах предоставить Франции 62,7 млн евро на усовершенствование системы наблюдения за акваторией и портами.
Две страны учредили совместную оперативную группу, которая помогла провести 94 расследования. В Англии в нынешнем году было доведено до суда 65 дел, связанных с миграцией через Ла-Манш, во Франции задержано почти 300 человек.
Французские власти ранее на этой неделе заявили, что вложат 11 млн евро в совершенствование систем мониторинга северных берегов и предоставят пограничникам 100 единиц спецтранспорта, в том числе лодок и четырехколесных мотоциклов для патрулирования пляжей.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что побережье будут патрулировать дроны и резервисты, пообещав максимальную мобилизацию французских пограничников.
"Я скажу со всей ясностью, что наши силы безопасности мобилизованы днем и ночью", — сказал он в ходе визита в столицу Хорватии.
Но мигранты, живущие в одном из лагерей под Дюнкерком, несмотря на все это, твердо намерены плыть в Великобританию.
"То, что случилось вчера — грустно и страшно, но мы должны плыть. Другого пути нет", — сказал в четверг в беседе с корреспондентом Рейтер 28-летний иранский курд Манзар.
"Может быть, это опасно. Может быть, мы умрем. А может, все будет хорошо. Нужно попытать счастья. Это риск, но мы и так об этом знаем", — говорит он.
Глава французского МВД Дарманен настаивает, что Франция делает все, что может: только в среду французской полиции удалось остановить перед отправкой в опасный путь 671 мигранта, заявил он.
Однако, по мнению члена французского парламента от Кале Пьера-Анри Дюмонта, эффективно патрулировать весь участок берега протяженностью 200-300 километров Франция сегодня не в состоянии.
"Чтобы посадить в лодку мигрантов, нужно всего десять минут", — подчеркнул он в эфире Би-би-си.
Сколько сейчас мигрантов переплывает Ла-Манш?
12 ноября впервые в истории до Великобритании через Ла-Манш за один день добралось больше тысячи беженцев.
В этом году в Соединенное Королевство таким образом попали 25 тыс. человек. Но эта цифра не дает полного представления о динамике миграции и о числе нелегальных мигрантов.
Хотя число нелегальных иммигрантов, прибывающих в Великобританию на лодках, резко выросло, общее число ходатайствующих об убежище даже немного снизилось.
За год, с июня 2020-го по июнь 2021-го, их набралось чуть больше 31 тысячи, это на 4% меньше, чем за предыдущие 12 месяцев.
Что ждет мигрантов, которых ловят в Ла-Манше?
Если задержание происходит в международных водах, Франция и Британия решают, куда отправить задержанных. Каждая из стран несет ответственность за свои зоны международных вод.
Если лодку с мигрантами задерживают в британских водах, ее сопровождают в британский порт.
Когда люди добираются до Британии, их размещают в центрах для мигрантов, и начинается довольно долгий процесс рассмотрения их заявок на убежище.
Британское правительство намерено изменить закон об убежище так, чтобы у тех, кто пересек границу нелегально, было меньше надежд его получить.
Однако отказ в убежище еще не означает немедленную высылку: после выхода Великобритании из ЕС вернуть мигранта в страну, из которой он прибыл, стало сложнее.
После брексита у Британии больше нет договоров ни с одной страной ЕС о возвращении мигрантов. За весь этот год из 25 тысяч приплывших на лодках мигрантов Великобритания смогла выслать всего пятерых.
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