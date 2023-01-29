Полиция Мемфиса расформировала одно из подразделений после резонансной смерти задержанного 29-летнего чернокожего мужчины. Об этом стражи порядка сообщили в субботу, 28 января. Тайра Николса жестоко избили при задержании тремя неделями ранее, через три дня он умер в больнице.

В расформированную группу входили пятеро офицеров, производивших задержание. Они отстранены от службы, проходит внутреннее расследование. Кроме того, ведомство опубликовало записи с нагрудных камер полицейских, на которых виден процесс избиения. Оно продолжалось несколько минут, при этом Николса били даже в тот момент, когда мужчина уже был в наручниках.

По версии полицейских, Николс привлек их внимание неосторожным вождением и не остановился по требованию, после чего за ним началась погоня. При задержании мужчина оказал сопротивление, поэтому полицейские применили к нему силу. Однако шеф городской полиции Серелин Дэвис указала, что на имеющихся в распоряжении записях с нагрудных камер офицеров нет момента, который подтверждал бы, что водитель нарушил правила дорожного движения. "Это не значит, что ничего не было, но доказательств нет", - отметила Дэвис.

Смерть чернокожего привела к протестам в США

В ряде городов страны, в том числе в Мемфисе и перед Белым домом в Вашингтоне прошли акции протеста с требованиями прекратить полицейское насилие. При этом мать погибшего призвала сограждан к мирным демонстрациям. На новости о происшествии отреагировал и президент США Джо Байден - он заявил, что надеется на быстрое и прозрачное расследование, но при этом поддерживает просьбу родственников Николса протестовать мирно.

Инцидент в Мемфисе произошел спустя полгода после вынесения приговора последним обвиняемым, проходившим по делу об убийстве Джорджа Флойда - чернокожего, погибшего при задержании в Миннеаполисе в 2020 году. Главный обвиняемый по этому делу, Дерек Шовин, был приговорен к 21 году тюрьмы. Этот случай привел к вспышке протестов в США и ряде городов Европы, участники которых обвиняли полицейские институты в расизме. Однако в отличие от происшествия с Флойдом, все пятеро полицейских, участвовавших в задержании Николса, также были чернокожими.