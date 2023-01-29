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Полиция Мемфиса отстранила от службы пятерых полицейских в связи со смертью Тайра Николса, задержанного по подозрению в неосторожном вождении. В ряде городов США прошли протесты против насилия полиции.
JAV Memfio miestas paviešino vaizdo įrašą, kuriame policijos pareigūnai mirtinai sumuša juodaodį vyrą
JAV Memfio miestas paviešino vaizdo įrašą, kuriame policijos pareigūnai mirtinai sumuša juodaodį vyrą
© EPA - ELTA

Полиция Мемфиса расформировала одно из подразделений после резонансной смерти задержанного 29-летнего чернокожего мужчины. Об этом стражи порядка сообщили в субботу, 28 января. Тайра Николса жестоко избили при задержании тремя неделями ранее, через три дня он умер в больнице.

В расформированную группу входили пятеро офицеров, производивших задержание. Они отстранены от службы, проходит внутреннее расследование. Кроме того, ведомство опубликовало записи с нагрудных камер полицейских, на которых виден процесс избиения. Оно продолжалось несколько минут, при этом Николса били даже в тот момент, когда мужчина уже был в наручниках.

По версии полицейских, Николс привлек их внимание неосторожным вождением и не остановился по требованию, после чего за ним началась погоня. При задержании мужчина оказал сопротивление, поэтому полицейские применили к нему силу. Однако шеф городской полиции Серелин Дэвис указала, что на имеющихся в распоряжении записях с нагрудных камер офицеров нет момента, который подтверждал бы, что водитель нарушил правила дорожного движения. "Это не значит, что ничего не было, но доказательств нет", - отметила Дэвис.

Смерть чернокожего привела к протестам в США

В ряде городов страны, в том числе в Мемфисе и перед Белым домом в Вашингтоне прошли акции протеста с требованиями прекратить полицейское насилие. При этом мать погибшего призвала сограждан к мирным демонстрациям. На новости о происшествии отреагировал и президент США Джо Байден - он заявил, что надеется на быстрое и прозрачное расследование, но при этом поддерживает просьбу родственников Николса протестовать мирно.

Инцидент в Мемфисе произошел спустя полгода после вынесения приговора последним обвиняемым, проходившим по делу об убийстве Джорджа Флойда - чернокожего, погибшего при задержании в Миннеаполисе в 2020 году. Главный обвиняемый по этому делу, Дерек Шовин, был приговорен к 21 году тюрьмы. Этот случай привел к вспышке протестов в США и ряде городов Европы, участники которых обвиняли полицейские институты в расизме. Однако в отличие от происшествия с Флойдом, все пятеро полицейских, участвовавших в задержании Николса, также были чернокожими.

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Deutsche Welle

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