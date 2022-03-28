Германия запрещает белую букву Z

В понедельник сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер заявила, что тем, кто на публике демонстрирует белую букву Z — как на российской бронетехнике на Украине — грозит уголовное преследование. "Это означает поддержку агрессивной войны", — заявила она. Нарушители рискуют получить штраф или лишиться свободы на срок до трех лет.

В субботу этот знак объявили вне закона также в Нижней Саксонии и Баварии. Затем к этим землям присоединились Саксония-Анхальт и Баден-Вюртемберг.

Латинские буквы Z и V стали официальными символами вторжения на Украину уже ко второй неделе войны. Изначально они были нарисованы на танках и машинах, участвующих в военных действиях, но затем оказались в соцсетях Минобороны, на билбордах в центре российских городов и на прокремлевских футболках. В Казани в форме буквы Z выстроили даже пациентов детского хосписа.