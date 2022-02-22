Германия замораживает ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2"

Глава правительства Германии указал, что попросил министерство по делам экономики и защиты климата отозвать существующий отчет по анализу надежности снабжения, который готовился Федеральным агентством по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) в Бонне. "Звучит технически, однако это - необходимый шаг в соответствии с административным правом, чтобы не могла воспоследовать сертификация газопровода", - отметил он. Без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть введен в строй.

Профильный департамент Минэкономики ФРГ даст новую оценку безопасности снабжения с учетом "изменений в последние несколько дней", пояснил канцлер. "На данном этапе важно - помимо первоначальных санкций (в отношении РФ. - Ред.) - предотвратить дальнейшую эскалацию и тем самым еще одну катастрофу. На это нацелены все наши дипломатические усилия", - указал Шольц. "В Совете Безопасности ООН вчера ночью мы и другие государства уже дали понять, что действия России не имеют ни малейшей поддержки в мире", - добавил он.

"Северный поток - 2" еще не запущен

Строительство газопровода СП - 2 было завершено еще в сентябре, заявку на его сертификацию рассматривало Федеральное агентство по сетям. В ведомстве предупреждали, что скорый допуск "Северного потока - 2" маловероятен. Против ввода его в эксплуатацию активно выступали Украина и ряд стран Восточной Европы, заявляя, что данный газопровод является инструментом политического влияния России. США считали, что СП-2 усилит зависимость Европы от российского газа.

Не было единого мнения по этому проекту и в самой Германии. Ряд политиков правящей в ФРГ коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов крайне скептически относился к "Северному потоку - 2" и не исключал отказа от него.

Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР"

Ранее, 21 февраля, Владимир Путин распорядился ввести войска РФ на территории в Донбассе, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов, после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных "народных республик".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти действия "еще одной прямой агрессией против Украины, нарушением ее территориальной целостности и суверенитета" и призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили решение президента России Владимира Путина признать независимость "ДНР" и "ЛНР", назвав его "явным нарушением" Минских соглашений.

МИД ФРГ также резко осудил признание независимости "ДНР" и "ЛНР". Действия Кремля вопиющим образом нарушают международное право, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пообещав, что Германия даст скоординированный с партнерами ответ на решение Путина.