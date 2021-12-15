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После вынесения в Берлине приговора по делу об убийстве в парке Тиргартен правительство Германии объявило двух дипломатов посольства России в ФРГ персонами нон грата. "Это убийство по заказу государства является грубым нарушением норм германского права и суверенитета Федеративной республики Германия", - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в среду, 15 декабря, в Берлине.
Германия высылает двух дипломатов РФ из-за убийства в парке Тиргартен
© Imago / Scanpix

Она сообщила, что вызвала российского посла и объявила ему о выдворении двух сотрудников российского посольства. Бербок также отметила, что случившееся сильно затруднило открытый и честный диалог с Россией.

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Ранее суд в Берлине приговорил к пожизненному лишению свободы российского гражданина Вадима Красикова по обвинению в том, что тот в августе 2019 года убил в берлинском парке Тиргартен по заказу российского государства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Представитель МИД РФ: Россия ответит адекватно

Россия даст адекватный ответ на высылку на высылку двух своих дипломатов из Германии, заявили в среду в МИД РФ. "Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт", - написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Deutsche Welle
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