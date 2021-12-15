Германия высылает двух дипломатов РФ из-за убийства в парке Тиргартен

Она сообщила, что вызвала российского посла и объявила ему о выдворении двух сотрудников российского посольства. Бербок также отметила, что случившееся сильно затруднило открытый и честный диалог с Россией.
Ранее суд в Берлине приговорил к пожизненному лишению свободы российского гражданина Вадима Красикова по обвинению в том, что тот в августе 2019 года убил в берлинском парке Тиргартен по заказу российского государства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Представитель МИД РФ: Россия ответит адекватно
Россия даст адекватный ответ на высылку на высылку двух своих дипломатов из Германии, заявили в среду в МИД РФ. "Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт", - написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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