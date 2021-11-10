Германия поддерживает введение новых санкций ЕС против Беларуси, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), обвинив белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он "бессовестно" эксплуатирует мигрантов, отправляя их к границе с Польшей. "Мы будем подвергать санкциям всех, кто участвует в целенаправленном незаконном ввозе мигрантов", - говорится в заявлении Маса, распространенном в среду, 10 ноября.
"Лукашенко должен понять, что его расчеты не работают", - сказал глава МИД Германии, добавив, что ЕС будет работать над "продлением и ужесточением санкций против режима Лукашенко". "Европейский Союз нельзя шантажировать", - подчеркнул он.
Назвав ситуацию в белорусской приграничной зоне "ужасающей", Мас отметил, что Лукашенко "раскручивает опасную спираль эскалации, из которой для него нет выхода". По его словам, ЕС также готов действовать против других стран и авиакомпаний, участвующих в транзите мигрантов. "Никому не должно быть позволено безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности Лукашенко", - сказал Мас, предупредив, что ЕС готов "принять меры".
"Гибридная атака" Лукашенко
В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.
В свете обострения миграционного кризиса на границах стран ЕС с Беларусью председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала страны - члены Европейского Союза одобрить расширение санкций в отношении белорусских властей. По ее словам, именно официальный Минск несет ответственность за "эту гибридную атаку".
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