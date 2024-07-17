Германия выделяет 10 млн евро на восстановление „Охматдета“

Германия выделяет Украине 10 миллионов евро на восстановление киевской больницы „Охматдет“, частично разрушенной в результате российской атаки 8 июля. „Мы не должны и не будем мириться с тем, что этого места исцеления для онкобольных детей в Украине больше не существует“, - заявила министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульц в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в среду, 17 июля.
Выделенные деньги вместе со средствами других доноров и жертвователей пойдут на быстрое возвращение больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время. Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжения, говорится в публикации.
По словам Шульце, разрушение детской больницы показывает, „насколько безжалостно и бесчеловечно Россия ведет эту агрессивную войну“. Министр добавила, что от полномасштабного вторжения РФ в Украину дети страдают „больше всего“.
ООН: В „Охматдет“, вероятнее всего, попала российская ракета
По детской больнице „Охматдет“ в Киеве „с большой долей вероятности“ был нанесен прямой удар российской ракетой Х-101. К такому выводу пришли эксперты Управления ООН по правам человека, которые проанализировали видеозаписи и непосредственно осмотрели повреждения на месте.
Согласно последним данным, в результате удара по „Охматдету“ два человека погибли и 32 были ранены.
СБУ: Удар РФ по „Охматдету“ был целенаправленным
Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила на месте удара по больнице обломки двигателя российской ракеты X-101. Кроме этого, украинские следователи ряд других деталей X-101, доказывающих, что российский удар этой ракетой по „Охматдету“ был целенаправленным и не являлся следствием ее возможного отклонения от курса.