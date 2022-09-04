Германия выделит Украине 200 млн евро для внутренних переселенцев

"Я поговорю с премьер-министром Украины Шмыгалем о том, как мы можем и дальше поддерживать украинское правительство в заботе о переселенцах. Речь идет о жилье, тепле, одежде и лекарствах", - сказала министр. Украинский премьер Денис Шмыгаль 4 сентября прибудет в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам Шульце, деньги предназначены для помощи внутренним переселенцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие регионы Украины. "В сложившейся ситуации украинское государство не может обеспечить необходимые социальные выплаты без нашей поддержки", - подчеркнула Свенья Шульце, призвав не "ослабевать в своей солидарности" с Украиной осенью и зимой.

По данным Международной организации по миграции ООН, по состоянию на 23 августа внутренними переселенцами стали около 7 миллионов украинцев. Почти половина беженцев трудоспособного возраста - 44 процента - лишились дохода. 24 процента переселенцев сообщили, что в первую очередь полагаются на государственную поддержку, и лишь треть из них указали заработную плату в качестве основного источника дохода.

С приближением осени и зимы жилищные условия беженцев вызывают все большее беспокойство, указывает ООН. 22 процента опрошенных рассказали, что их дома не пригодны к зиме, более трети сообщили, что не имеют возможности переехать в приемлемое жилье. Всего, по данным ООН, с начала войны почти треть жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома. Это крупнейший миграционный кризис с конца Второй мировой войны, подчеркнули в Международной организации по миграции.