Ведомство по вопросам убежища и депортации Баварии подтвердило, что депортация состоялась ещё в марте, однако объявлено о ней было только сейчас. По сообщению ведомства, россияне были доставлены авиарейсом в Белград, откуда вылетели на родину.

После начала военного вторжения в Украину Германия приостановила депортации в Россию, поскольку прямое авиасообщение между странами было отменено. Кроме того, контакты между службами безопасности России и Германии, которые должны координировать депортации, сейчас сведены к минимуму.

Высылке из Германии подлежат иностранцы, проживающие на территории страны нелегально, в первую очередь те, кто совершает преступления или связан с террористическими организациями. Как подчёркивает Tagesschau, более половины таких лиц, попадающих в поле зрения полиции - граждане Сирии, Афганистана или России, высылка в которые сейчас затруднена по разным причинам.

Противники депортации россиян опасаются, что на родине они могут быть призваны в армию или завербованы в частные военные компании для войны в Украине.

В мае Германия предоставила политическое убежище 55 российским гражданам, бежавшим из страны от мобилизации на войну.