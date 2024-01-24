Германия впервые поставит Украине вертолёты Sea King

Украинские военные также пройдут курс обучения по управлению и обслуживанию лётной техники.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что Sea King Mk41, в частности, поможет украинцам в транспортировке военнослужащих и проведении разведки.

С начала войны России против Украины Германия предоставила Киеву помощь на сумму около шести миллиардов евро.