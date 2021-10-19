Письма четырех стран направлены в Технический секретариат ОЗХО. В них говорится, что Россия не ответила на вопросы об отравлении Навального от 45 стран, входящих в организацию. Великобритания подчеркнула, что рассматривает обвинения в адрес членов ОЗХО "как попытку снять с себя ответственность за покушение на Навального с применением химического оружия".

В письме Германии утверждается, что страна ответила на все запросы российской прокуратуры о координации действий в связи с лечением политика. Также Германия ответила на вопросы России насчет перевозки Навального в Берлин. Согласно заявлению немецкой стороны, борт, на котором политика доставили из Омска в Берлин, был предоставлен частным лицом. Во время полета на борту не было каких-либо представителей властей Германии. На вопрос России о том, почему ОЗХО оказала помощь Германии, немецкая сторона ответила, что запросила помощь у Технического секретариата организации в рамках седьмой статьи Конвенции о запрещении химического оружия.

В письме Великобритании дается ответ на вопрос России о том, какова была роль сотрудницы ФБК* Марии Певчих, сопровождавшей Навального при перевозке в Берлин и имеющей британское гражданство. Великобритания ответила, что роль Певчих в команде Навального понятна по сообщениям СМИ.

На вопросы России касательно бутылки, на которой были обнаружены следы химикатов, Великобритания ответила, что "полностью доверяет" Германии при обращении с вещественными доказательствами и выводам, сделанным в ходе их исследования.

Швеция переадресовала Германии вопросы относительно формулы химического вещества, найденного в организме Навального.

В начале октября 45 стран, входящих в ОЗХО, направили России вопросы об отравлении Навального. Вопросы не озвучивались публично. Через два дня Россия предоставила ОЗХО "исчерпывающий, достойный и выверенный с юридической точки зрения", заявил постпред России при организации Александр Шульгин. Кроме того, Россия задала встречные вопросы.

20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо во время рейса из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем в состоянии комы перевезли на лечение в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие специалисты нашли в анализах политика следы отравляющего боевого вещества "Новичок". Затем это подтвердили еще две независимые европейские лаборатории.

В декабре расследовательская группа Bellingcat сообщила, что к отравлению Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ. Российские власти отрицают свою причастность к покушению на политика.