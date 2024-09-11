Германия ужесточает пограничный контроль: Что изменится для путешественников?

Почему Германия усиливает контроль?
В конце августа три человека были убиты в результате нападения в городе Золинген. Подозреваемый — сириец — был нелегальным мигрантом, которому отказали в убежище и собирались депортировать еще за год до того — но он сумел скрыться от правоохранительных органов, избегая высылки, пишет Euronews.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка „Исламское государство“, но немецкие спецслужбы сомневаются в существенной роли ИГ.
Нападение, вновь обострившее дебаты о миграции, произошло всего за неделю до важных региональных выборов, на которых, в итоге, очень больших успехов добились ультраправые и популистские силы.
Федеральное правительство одобрило весьма обширный пакет мер, в который вошло и усиление пограничного контроля.
Глава МВД страны Нэнси Фезер заявила, что новые меры на границах „защитят от серьезной опасности, которую представляют исламистский терроризм и трансграничная преступность“.
В Берлине отмечают, что „возможности по размещению, обучению и интеграции ограничены в связи с приемом 1,2 млн беженцев войны из Украины и соискателей убежища из других стран“.
Шенгенское соглашение позволяет европейцам путешествовать по континенту без паспортов, но страны шенгенской зоны имеют право вводить пограничные проверки, если считают, что существует угроза государственной безопасности — и целый ряд стран уже пользовался этим правом именно в связи с вопросом о нелегальной миграции.
Что изменится для путешественников?
Новые пограничные проверки, судя по всему, затронут всех, кто будет пересекать сухопутную границу Германии в любом направлении, хотя МВД страны еще не обнародовало подробностей новых правил.
Время действия — полгода — означает, что ужесточенные правила будут действовать и в напряженный период рождественских праздников.
Все это может вылиться в пробки на автотрассах и в задержки для путешествующих по железной дороге, хотя опыт уже существующих КПП (см. ниже) говорит о том, что все будет не так уж плохо.
По суше Германия граничит с девятью странами: Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей.
При этом КПП, возведенные именно для борьбы с нелегальной миграцией, уже стоят на юго-восточных границах — с Австрией, Польшей, Чехией и Швейцарией. Так что формально новые меры касаются лишь границ оставшихся 5 стран.
СМИ со ссылкой на власти Германии сообщают, что меньше чем с октября прошлого года на юго-восточных КПП „развернули“ не менее чем 30 тысяч иностранцев без документов или с поддельными бумагами (но подчеркивается, что далеко не все эти люди были нелегальными мигрантами). За тот же период немецкая полиция выявила 52 тысячи случаев нелегального пересечения границы.
Что в Литве с нелегальной миграцией?
За минувшие сутки сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) предотвратили 11 попыток незаконного пересечения литовско-белорусской границы.
В прошлом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 2 643 мигранта, в этом году – 550.
За период миграционного кризиса на границе Беларуси со странами-членами ЕС в общей сложности в Литву не впустили 22 510 нелегальных мигрантов.
Глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГ) Рустам Любаев уверяет, что ситуация в регионе остается напряженной. Поэтому, по его словам, несмотря на сократившиеся попытки мигрантов пересечь границу в Литве, ситуация может измениться в любой день.