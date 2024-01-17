Германия увеличит почти вдвое военную помощь Украине

Лидеры Германии и США в разговоре "отметили необходимость дальнейшей финансовой, военной и гуманитарной поддержки Украины" в то время, как она продолжает обороняться от агрессии РФ, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).
Шольц и Байден также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, где Израиль продолжает военную операцию против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, а Иран нанес удары ракетами и дронами по объектам в Ираке, Сирии и Пакистане.
ФРГ уже предоставила Украине военную помощь на 6 млрд евро
США и Германия лидируют по объемам помощи, оказанной Украине с момента начала полномасштабного российского вторжения. Берлин с 24 февраля 2022 года предоставил Киеву военную помощь уже примерно на 6 млрд евро. В том числе, Германия поставила Украине танки Leopard, установки ПВО IRIS-T и ракеты к ним. Сейчас в ФРГ также обсуждается предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus.
О том, что правительство Германии собирается удвоить объем военной помощи Украине в 2024 году, стало известно еще в ноябре. Благодаря этому удвоению ФРГ, в том числе, увеличит расходы на оборону до 2,1 процента своего ВВП и удовлетворит таким образом требование НАТО.
США, по оценке германского Института мировой экономики в Киле (IfW), к концу 2023 года выделили на военную поддержку Украины около 44 млрд евро. Однако в начале 2024 года военная помощь Вашингтона Киеву временно преостановилась из-за разногласий в Конгрессе между республиканцами и демократами. 6 января газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты скоро перестанут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot.