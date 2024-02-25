Германия увеличит объем гуманитарной помощи Украине

Во второй день визита в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила о расширении гуманитарной помощи Киеву. Объем средств, направляемых на поддержку гражданского населения, будет увеличен на 100 миллионов евро, в общей сложности он составит 1 миллиард евро, объявила она в воскресенье, 25 февраля, во время посещения Николаева. По ее словам, с помощью этих денег должна быть усилена обороноспособность Украины в борьбе с российскими захватчиками.

Президент России Владимир Путин хочет "измотать эту страну", заявила глава МИД ФРГ перед бывшим зданием обладминистрации, разбитым российскими ракетами в начале полномасштабной войны в 2022 году. "И именно этого мы не допустим - ни в военном, ни в экономическом, ни в гуманитарном плане", - заверила Анналена Бербок.