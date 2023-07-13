13 июля 2023 г. 09:35

Германия решила отказаться от ремонта украинских танков Leopard в Польше

 
bbcrussian.com
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Власти Германии отказались от планов создать совместный центр технического обслуживания украинских танков в Польше после напряженных переговоров с Варшавой, сообщает агентство Reuters. По данным СМИ, Варшава сильно завысила цены.

Власти Германии отказались от планов создать совместный центр технического обслуживания украинских танков в Польше после напряженных переговоров с Варшавой, сообщает агентство Reuters.

"Танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6 будут ремонтироваться в Германии и, вероятно, в Литве", — цитирует Reuters представителя Министерства обороны Германии.

Изначально центр собирались разместить в Польше, чтобы поврежденные в бою танки было проще доставлять к месту ремонта. Однако переговоры затянулись на месяцы из-за обвинений в том, что цены за ремонт в Польше были слишком высокими.

В переговорах принимали участие как представители частных компаний, так и чиновники из обеих стран.

Польша и Германия собираются координировать техобслуживание танков Leopard 2, сказал представитель Министерства обороны в Берлине в среду, не упомянув о планах по созданию совместного центра, подчеркивает Reuters.

В начале июля газета Spiegel писала, что государственная польская компания PGZ хотела брать около 100 тыс. евро за «первоначальную диагностику» танков, в то время как в Германии оценивали стоимость диагностики в 12 тыс. евро. Кроме того, PGZ не хотела давать гарантию на ремонт, что также необычно.

Берлин поставил Киеву около 20 танков Leopard 2A6, а Польша передала более старые танки Leopard 2A4.

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