Германия решила отказаться от ремонта украинских танков Leopard в Польше

Власти Германии отказались от планов создать совместный центр технического обслуживания украинских танков в Польше после напряженных переговоров с Варшавой, сообщает агентство Reuters.
"Танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6 будут ремонтироваться в Германии и, вероятно, в Литве", — цитирует Reuters представителя Министерства обороны Германии.
Изначально центр собирались разместить в Польше, чтобы поврежденные в бою танки было проще доставлять к месту ремонта. Однако переговоры затянулись на месяцы из-за обвинений в том, что цены за ремонт в Польше были слишком высокими.
В переговорах принимали участие как представители частных компаний, так и чиновники из обеих стран.
Польша и Германия собираются координировать техобслуживание танков Leopard 2, сказал представитель Министерства обороны в Берлине в среду, не упомянув о планах по созданию совместного центра, подчеркивает Reuters.
В начале июля газета Spiegel писала, что государственная польская компания PGZ хотела брать около 100 тыс. евро за «первоначальную диагностику» танков, в то время как в Германии оценивали стоимость диагностики в 12 тыс. евро. Кроме того, PGZ не хотела давать гарантию на ремонт, что также необычно.
Берлин поставил Киеву около 20 танков Leopard 2A6, а Польша передала более старые танки Leopard 2A4.