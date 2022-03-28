"Мы все должны понимать, что у нас есть сосед, который готов применить силу для продвижения своих интересов. Поэтому мы должны все вместе стать настолько сильными, чтобы этого не произошло", — пояснил глава германского правительства. Шольц не стал вдаваться в подробности: "Я решил пока не раскрывать детали плана, который еще не завершен".

Bild: новая система ПРО может быть введена в строй в 2025 году



Ранее газета Bild am Sonntag сообщила, что возможность создания противоракетного щита, охватывающего всю территорию Германии, обсуждалась во время консультаций между Шольцем и генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном об использовании специального фонда для вооруженных сил ФРГ объемом в 100 миллиардов евро. В частности, речь шла о покупке у Израиля системы противоракетной обороны Arrow 3. По данным издания, система, которая обойдется Германии в два миллиарда евро, может быть введена в эксплуатацию в 2025 году.

То, что Берлин изучает возможность такой покупки, подтвердила и глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии. "Учитывая угрожающую ситуацию и различные системы вооружений, которые есть у России, необходимо, конечно, этот вопрос рассмотреть", — сказала она газете Die Welt.