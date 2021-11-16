Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"

Немецкий регулятор временно приостановил процедуру сертификации газопровода "Северный поток — 2".
Для ее возобновления необходимо создание компании-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии, сообщило во вторник, 16 ноября, Федеральное агентство по сетям в Бонне.
Базирующийся в Швейцарии оператор должен передать активы немецкой "дочке"
Как отмечается в размещенном на его сайте заявлении, процесс сертификации возобновится после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 передаст основные активы и человеческие ресурсы немецкой дочерней компании и регулятор сможет проверить вновь представленные документы.
"Когда эти требования будут выполнены, Федеральное агентство по сетям сможет продолжить рассмотрение в течение оставшейся части предусмотренного законом четырехмесячного срока, подготовить проект решения и в соответствии с законодательством о внутреннем рынке направить его Европейской комиссии для комментария", — указывается далее.
Регулятор уже проинформировал о решении министерство экономики и энергетики Германии, а также Европейскую комиссию. Кроме того, перед публикацией оно было доведено до сведения участников процедуры.
СП-2 достроен в сентябре
"Северный поток-2" был достроен в сентябре, сейчас на нем идет техническая прокачка газа. Проект состоит из двух труб, протяженностью почти 1200 км каждая. Их совокупная мощность составляет 55 млрд куб. м. 8 ноября в "Газпроме" заявили, что газопровод полностью завершен и готов к запуску. В тот же день германский регулятор начал процесс сертификации СП-2. По мнению экспертов, сертификация газопровода может затянуться до мая из-за рассмотрения в Еврокомиссии.
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