Германия предложила разместить у себя штаб НАТО на Балтике

Германия сообщила руководству НАТО о готовности принять на себя руководство военно-морскими силами Североатлантического альянса на Балтийском море в рамках регионального штаба, сообщает в воскресенье, 10 сентября, агентство dpa.

Отмечается, что предусмотренный для этих задач штаб в настоящий момент используется для руководства морскими учениями НАТО "Северное побережье", которые начались 9 сентября у берегов Латвии и Эстонии.

"Сейчас у заместителя главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе лежит письмо, в котором мы указываем, что имеем возможности, чтобы создать региональный штаб по Балтийскому морю", - цитирует dpa главнокомандующего военно-морскими силами ФРГ вице-адмирала Яна Кристиана Каака.

Задачи штаба НАТО на Балтийском море