09 августа 2023 г. 18:02

Германия поставит Украине 25 танков Leopard 1A5

 
Deutsche Welle
Leopard 1
Leopard 1
ФОТО: Imago / Scanpix

Германия поставит Украине 25 танков Leopard 1A5, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и два учебных танка, заявила в среду, 9 августа, на запрос DW официальный представитель министерства обороны ФРГ.

Для этого правительство ФРГ заключило соответствующий контракт с концерном Rheinmetall. Данная военная техника будет предоставлена Киеву дополнительно к заявленным ранее поставкам, отметила чиновница. По ее словам, передачу танков Leopard 1A5 Украине Германия анонсировала в июле на саммите НАТО в Вильнюсе.

Днем ранее немецкая газета Hаndelsblatt сообщила, что Rheinmetall выкупил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 машин модели Leopard 1 для последующей отправки в Украину. После ремонта и дооснащения Киев сможет получить около 30 танков, утверждает газета со ссылкой на неназванные источники в оборонной отрасли. Как пояснила DW представитель Минобороны, ее ведомство, как правило, не подтверждает заключение каких-либо контрактов оборонными компаниями Германии с третьими фирмами.

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Deutsche Welle
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