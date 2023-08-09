Германия поставит Украине 25 танков Leopard 1A5

Для этого правительство ФРГ заключило соответствующий контракт с концерном Rheinmetall . Данная военная техника будет предоставлена Киеву дополнительно к заявленным ранее поставкам, отметила чиновница. По ее словам, передачу танков Leopard 1A5 Украине Германия анонсировала в июле на саммите НАТО в Вильнюсе.

Днем ранее немецкая газета Hаndelsblatt сообщила, что Rheinmetall выкупил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 машин модели Leopard 1 для последующей отправки в Украину. После ремонта и дооснащения Киев сможет получить около 30 танков, утверждает газета со ссылкой на неназванные источники в оборонной отрасли. Как пояснила DW представитель Минобороны, ее ведомство, как правило, не подтверждает заключение каких-либо контрактов оборонными компаниями Германии с третьими фирмами.