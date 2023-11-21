Германия пообещала Украине военную помощь на 1,3 млрд евро

В пакет входят, среди прочего, четыре дополнительных ЗРК T-SLM IRIS, а также артиллерийские боеприпасы. Писториус также пообещал Украине 20 тысяч 155-миллилитровых артиллерийских снарядов.

Эта третья партия комплексов IRIS-Т, которые Германия передает Украине с начала полномасштабной войны. Три системы из первой партии уже поставлены, а четвертая должна поступить этой зимой. Второй транш из четырех систем планируется поставить в 2024 году, а обещанный третий транш — в 2025 году.