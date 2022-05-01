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Правительство ФРГ поддерживает планы Евросоюза о введении запрета на импорт нефти из России. В ходе недавних предварительных переговоров о введении шестого пакета санкций против России из-за войны в Украине Германия ясно высказалась за введение эмбарго, сообщило в воскресенье, 1 мая, агентство dpa со ссылкой на европейских дипломатов в Брюсселе.
Nafta
Nafta
© Reuters / Scanpix

Как отмечает агентство, введение ЕС нефтяного эмбарго против России стало значительно более вероятным. Против этой меры теперь выступают лишь Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция.

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ЕС может объявить о запрете на поставки нефти из России уже на следующей неделе

По словам дипломатов, Словакия и Венгрия противятся скорому введению эмбарго из-за чрезмерной зависимости от поставок российской нефти. В то же время в странах Южной Европы сильно опасаются роста цен на энергию для потребителей после отказа от российского топлива.

Успехи Германии в поиске альтернативных поставщиков

На изменение позиции Германии повлияли недавние успехи в поиске альтернативных поставщиков топлива. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Rober Habeck) 26 апреля сообщил, что за последние восемь недель зависимость Германии от российской нефти удалось сократить с 35 процентов до начала войны в Украине до 12 процентов.

По сведениям dpa, Еврокомиссия намерена уже в ближайшие дни представить проект шестого пакета санкций против России, чтобы еще более усилить давление на Кремль в войне России против Украины. В то же время не исключено, что из-за значительного количества противников скорейшего отказа от российской нефти эмбарго может быть введено лишь осенью или даже зимой.

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Deutsche Welle
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