Как отмечает агентство, введение ЕС нефтяного эмбарго против России стало значительно более вероятным. Против этой меры теперь выступают лишь Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция.
По словам дипломатов, Словакия и Венгрия противятся скорому введению эмбарго из-за чрезмерной зависимости от поставок российской нефти. В то же время в странах Южной Европы сильно опасаются роста цен на энергию для потребителей после отказа от российского топлива.
Успехи Германии в поиске альтернативных поставщиков
На изменение позиции Германии повлияли недавние успехи в поиске альтернативных поставщиков топлива. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Rober Habeck) 26 апреля сообщил, что за последние восемь недель зависимость Германии от российской нефти удалось сократить с 35 процентов до начала войны в Украине до 12 процентов.
По сведениям dpa, Еврокомиссия намерена уже в ближайшие дни представить проект шестого пакета санкций против России, чтобы еще более усилить давление на Кремль в войне России против Украины. В то же время не исключено, что из-за значительного количества противников скорейшего отказа от российской нефти эмбарго может быть введено лишь осенью или даже зимой.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Историк оценил планы Вильнюса на 9 мая: может плохо кончиться
Людей, которые 9 мая приедут на кладбища, чтобы почтить...
В Литве отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии маски останутся лишь в одном случае
С 1 мая 2022 года в Литве отменяют режим чрезвычайной...
Перемены в энергетике Литвы – включают газопровод с Европой
1 мая 2022 года начинается коммерческая деятельность...
Пенсионер, в доме которого жили российские военные: страшно было, когда они выпивали
Григорий из Великой Дымерки (городок под Киевом) прожил...
В парке Вингис отмечают Международный день трудящихся и День матери
Литовская конфедерация профсоюзов 1 мая организует...