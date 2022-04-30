Германия подала на Италию в Международный суд ООН в Гааге в связи с конфликтом вокруг выплаты компенсаций за нацистские преступления, совершенные в годы Второй мировой войны. Федеративная республика обвиняет Италию в том, что та, вопреки решению Международного суда ООН от 2012 года, допустила против Германии новые процессы по делу о компенсациях (не менее 25 исков, в 15 из них решение вынесено в пользу истцов), сообщила пресс-служба суда в пятницу, 29 апреля.

Высший суд ООН десять лет тому назад вынес по результатам длительного разбирательства решение, согласно которому Германия не должна выплачивать индивидуальные компенсации интернированным и другим жертвам нацизма в Италии. Тем самым Международный суд подтвердил принцип государственного иммунитета, согласно которому судебные решения, вынесенные в Италии в пользу частных истцов, являются недействительными.

Позиция Германии в суде

Правительство Германии аргументирует свою позицию тем, что вопросы компенсаций уже урегулированы в рамках межгосударственных соглашений по итогам Второй мировой войны. В 2008 году ФРГ обратилась в Международный суд ООН, чтобы установить, совместимы ли с нормами международного права вынесенные в Италии судебные решения, которые обязывают Германию к выплате индивидуальных компенсаций.

Эти решения распространяются на преступления, совершенные между сентябрем 1943 и маем 1945 года в период нацистской оккупации Италии.

Приговоры Международного суда имеют обязательную силу. В то же время суд ООН не располагает инструментами, чтобы обеспечить исполнение вынесенных им решений.