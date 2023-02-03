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Германия одобрила разрешение на экспорт в Украину танков "Леопард 1" из своих запасов, сообщил в пятницу представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Общее количество танков - 88 штук, они находятся на складах компании-производителя Rheinmetall. По утверждению Хебештрайта, поставки могут начаться в ближайшие недели.
Германия передаст Украине 88 танков "Леопард 1"
© Imago / Scanpix

"Леопард 1" - предыдущая основная модель танков на вооружении Бундесвера, с середины 1980-х годов они больше не производятся, уступив более современной модификации - "Леопард 2". Однако "Леопарды 1" по-прежнему находятся на вооружении многих армий мира и постоянно модернизируются. Стоимость 88 танков, которые может получить Украина, составляет более 100 миллионов евро.

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Как отмечает газета Süddeutsche Zeitung, старая модель "Леопардов" использует снаряды иного калибра, нежели новая, поэтому есть риск возникновения нехватки боеприпасов. Страны, оказывающие военную помощь Украине, займутся решением этой проблемы.

В январе Германия после долгих колебаний одобрила поставки в Украину своих основных боевых танков "Леопард 2" как непосредственно из запасов Бундесвера, так и от ранее закупавших эти танки стран Евросоюза. Таким образом, Киев может получить не менее 112 единиц немецких танков. Ожидается, что они могут появиться в Украине в течение двух-трех месяцев. Киев и Берлин заявляли, что танки не будут использоваться на территории России в её официально признанных мировым сообществом границах. Техника будет задействована только для освобождения территории Украины.

США также объявили о готовности передать Украине 31 танк "Абрамс".
Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал решение Берлина по танкам "крайне опасным". "Решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него", – сказал Нечаев.

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Радио Свобода

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