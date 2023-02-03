Германия передаст Украине 88 танков "Леопард 1"

"Леопард 1" - предыдущая основная модель танков на вооружении Бундесвера, с середины 1980-х годов они больше не производятся, уступив более современной модификации - "Леопард 2". Однако "Леопарды 1" по-прежнему находятся на вооружении многих армий мира и постоянно модернизируются. Стоимость 88 танков, которые может получить Украина, составляет более 100 миллионов евро.

Как отмечает газета Süddeutsche Zeitung, старая модель "Леопардов" использует снаряды иного калибра, нежели новая, поэтому есть риск возникновения нехватки боеприпасов. Страны, оказывающие военную помощь Украине, займутся решением этой проблемы.

В январе Германия после долгих колебаний одобрила поставки в Украину своих основных боевых танков "Леопард 2" как непосредственно из запасов Бундесвера, так и от ранее закупавших эти танки стран Евросоюза. Таким образом, Киев может получить не менее 112 единиц немецких танков. Ожидается, что они могут появиться в Украине в течение двух-трех месяцев. Киев и Берлин заявляли, что танки не будут использоваться на территории России в её официально признанных мировым сообществом границах. Техника будет задействована только для освобождения территории Украины.

США также объявили о готовности передать Украине 31 танк "Абрамс".

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал решение Берлина по танкам "крайне опасным". "Решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него", – сказал Нечаев.