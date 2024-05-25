Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T

Германия предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Она прибыла на территорию Украины в пятницу, 24 мая, сообщило министерство обороны ФРГ в соцсети Х.

По словам главы Минобороны Бориса Писториуса, речь идет о комбинированной установке, состоящей из IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, - "очень современной и хорошо зарекомендовавшей себя системы ПВО средней и малой дальности, непосредственно от немецкой промышленности". Вместе с недавно поставленной системой Patriot она укрепит противовоздушную оборону Украины, обороняющейся от "жестокой и противоречащей международному праву агрессивной войны России", отметил Писториус.