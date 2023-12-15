Германия передала Украине еще одну систему ПВО Patriot

Берлин передал Patriot Киеву согласно договоренностям

О намерении передать Украине вторую имеющуюся в распоряжении бундесвера систему ПВО Patriot глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил в начале октября 2023 года. На то, что Украине в первую очередь необходимо укрепить противовоздушную и противоракетную оборону, особенно в преддверии ожидаемых зимних массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре, ранее неоднократно указывали как Писториус, так и Шольц - в том числе и во время дискуссий о поставках Киеву крылатых ракет Taurus.