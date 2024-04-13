Германия передает Украине еще одну систему ПВО Patriot

Зенитно-ракетный комплекс поступает из запасов бундесвера и должен быть передан украинской стороне без промедления. Это решение принято из-за усиления ракетно-бомбовых ударов России по территории Украины, говорится в заявлении министерства.

"Мы идем в нашей поддержке Украины так далеко, как можем это сделать с учетом нашей собственной боеготовности", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). С начала полномасштабной войны России против Украины Берлин передает Киеву уже третий комплекс Patriot.