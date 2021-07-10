Германия объявила всю Испанию нежелательной для своих туристов

Власти Германии вносят всю Испанию в список стран с "широким распространением вируса SARS-CoV-2". Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI). Испания официально попадет в этот перечень с 11 июля - именно с этой даты МИД ФРГ не рекомендует согражданам въезжать на ее территорию.

Испания в целом, а также ее Канарские острова и Майорка в частности очень популярны среди немецких туристов. Изменения для тех, кто туда сейчас все же поедет, минимальны, пишет немецкий еженедельник Der Spiegel. Туристам, как и прежде, по возвращении в Германию придется предъявить либо отрицательный тест, либо свидетельство о прививке, либо справку о перенесенном ковиде, и тогда им не придется уходить на карантин.

Германия считает "регионами с широким распространением вируса SARS-CoV-2" те, где на 100 тысяч жителей за неделю приходится более 50 новых случаев заражений. В Испании этот показатель сейчас вырос до 179. Если он будет больше 200, Германия может присвоить Испании статус страны с широким распространением дельта-варианта коронавируса.

Такие страны считаются в Германии наиболее опасными для посещения, а для тех, кто приезжает оттуда, действуют самые строгие ограничения: въезд разрешен лишь для граждан Германии и обладателей вида на жительство, а всем пересекшим границу предписывается провести на домашнем карантине 14 дней без права досрочно освободиться от него, сдав повторный ПЦР-тест. Сейчас такие правила в Германии действуют в отношении Кипра. Ранее в этом списке числились Россия, Португалия и Великобритания, но теперь ограничения на въезд из этих стран снова смягчили.