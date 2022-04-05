Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов

"Снимки из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости со стороны российского руководства и тех, кто следует его пропаганде", — говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Германии. Поэтому "федеральное правительство приняло решение объявить нежелательными значительное число сотрудников посольства России, которые каждый день работали здесь, в Германии против нашей свободы, против сплоченности нашего общества", — подчеркнула Бербок.
Официальный Берлин, отмечается далее в заявлении, совместно с партнерами прорабатывает дальнейшие ответные действия. "Мы еще больше ужесточим существующие санкции против России, мы решительно увеличим нашу поддержку вооруженных сил Украины, а также укрепим восточный фланг НАТО", — подчеркнула Бербок.
Ранее в понедельник день министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что официальный Вильнюс принял решение понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и РФ. Российскому послу предписано покинуть страну, российское консульство в Клайпеде будет закрыто. В ближайшее время в Вильнюс вернется посол Литвы в Москве.
Понизить уровень дипломатических отношений с Россией пообещала сегодня и Латвия.
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