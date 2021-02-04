Германия упрощает возможность получения визы для преследуемых оппозиционеров из Беларуси. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает издание Süddeutsche Zeitung. По данным издания, речь идет о "жертвах пыток", активистов, которым требуется защита и "преследуемых и ближайших членов их семей".
Информацию об упрощении визового режима озвучил государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) в ответ на запрос депутата партии "Союз-90"/”Зеленые"" Мануэля Саррацина (Manuel Sarrazin). "Зеленые" приветствуют это решение как "знак солидарности с белорусским демократическим движением", пишет Süddeutsche Zeitung.
Литва с 1 декабря 2020 года выдает свои национальные визы "для пострадавших от репрессий белорусов" бесплатно. Только с конца сентября по 1 декабря в Литву "по гуманитарным причинам" смогли въехать более 1300 белорусов.
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