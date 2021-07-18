aA
За первую половину 2021 года в ФРГ подано больше заявлений о предоставлении убежища, чем в любой другой стране Евросоюза. Большинство соискателей убежища - выходцы из Сирии и Афганистана.
Германия - лидер ЕС по количеству прошений об убежище
© AFP / Scanpix

За первые шесть месяцев 2021 года в Германии подано больше заявлений о предоставлении убежища, чем в любой другой стране Евросоюза. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные нового внутреннего доклада Еврокомиссии о ситуации с мигрантами и беженцами, базирующегося на не публиковавшихся ранее сведениях Европейского бюро по вопросам предоставления убежища (EASO).

Согласно этим данным, в Германииза первое полугодие 2021 года подано 47 231 новых заявлений о предоставлении убежища. Далее по числу принятых новых ходатайств такого рода следуют Франция (32 212 заявлений от соискателей убежища), Испания (25 823) и Италия (20 620). В Австрии число новых претендентов на убежище составило за аналогичный период 9 651 человек. Меньше всего новых просителей убежища за последние полгода зарегистрировано Латвии (58 человек), Эстонии (30) и Венгрии (19).

Из-за пандемии число мигрантов сократилось

Большинство претендентов на убежище в Германии, соответственно представленным ими документам, являются выходцами из Сирии. Их доля среди новых соискателей убежища в ФРГ составляет 36 процентов. На втором месте - граждане Афганистана (18 процентов), на третьем - мигранты из Ирака (6,6 процента). А в масштабах Европы больше всего беженцев прибыло в этом году из Сирии (31 процент), Афганистана (24 процента) и Марокко (7,7 процента).

В общей сложности на территории Евросоюза, Швейцарии и Норвегии вместе взятых за первую половину 2021 года подано 194 808 заявлений о предоставлении убежища, что в значительной степени соответствует данным за аналогичный период 2020 года. До пандемии коронавируса подобные показатели были выше.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Литва – в числе самых дешевых стран ЕС: но есть страны с более низкими ценами (115)

Согласно статистике Eurostat за прошлый год,...

Прогноз политика: пандемия в этом году не закончится (60)

Жаждущим увидеть свет в конце тоннеля – неутешительный...

В Литве предлагают не выплачивать пособие уволившимся во время карантина работникам находящихся на простое компаний (16)

В Литве предлагают выплачивать выходное пособие...

67 metų palangiškis Algimantas patobulino dviratį 67 metų palangiškis Algimantas patobulino dviratį

Житель Паланги рассказал, почему не продал сконструированный велосипед за 1000 евро (17)

По Паланге ездит мужчина на единственном в своем роде...

В Вильнюсе на следующей неделе мобильный автобус с вакциной посетит три района (138)

Мобильный автобус с вакцинами продолжает свои поездки...