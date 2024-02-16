Германия и Украина подписали соглашение о безопасности

Германия и Украина заключили двустороннее соглашение о безопасности. Канцлер ФРГОлаф Шольц (СДПГ) и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение в пятницу, 16 февраля, в Берлине. По словам представителя федерального правительства Германии, это "соглашение о гарантиях безопасности и долгосрочной поддержке" Украины, которая уже почти два года обороняется от военной агрессии со стороны России.

Соглашения о безопасности с другими странами

Ранее, 12 января, соглашение о гарантиях безопасности, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО, подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Великобритания стала первой страной, подписавшей с Украиной договор, предусматривающий быструю и постоянную поддержку ей в случае нового на нее нападения.