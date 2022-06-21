Германия и Словакия не могут согласовать поставки оружия Украине

Передача Украине тяжелых вооружений в рамках круговых поставок, планировавшихся Германией и Словакией на протяжении последних двух месяцев, затягивается из-за отсутствия договоренности между Берлином и Братиславой, сообщает издание Business Insider в понедельник, 20 июня.
По его сведениям, Словакия готовилась передать Киеву 30 танков Т-72 советского производства и получить взамен более современные танки из Германии. Но на прошлой неделе Братислава отказалась от круговых поставок, после того как Берлин предложил ей 15 танков "Леопард-2А4" в качестве компенсации. По мнению словацких властей, этого недостаточно для обороны страны.
Круговые поставки вооружений из Германии
В конце апреля германский бундестаг подавляющим большинством голосов поддержал поставку тяжелых вооружений Украине. В решении депутатов, принятом 586 голосами, содержится призыв к правительству ФРГ "продолжить и по возможности ускорить поставку Украине необходимой ей техники, при этом расширив передачу тяжелых и сложных систем вооружений, например в рамках круговых поставок".
Для этого Германия обещала компенсировать поставки тяжелой техники советского производства из запасов восточноевропейских стран, с которой украинские военные хорошо знакомы.
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