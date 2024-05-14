Германия и Швеция намерены укрепить военное сотрудничество

Германия и Швеция намерены расширить сотрудничество и в будущем более тесно взаимодействовать в области обороны и технологий. "Мы должны и хотим продвигать энергетический переход в Европе", - подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Стокгольме во вторник, 14 мая. Ранее обе страны обновили соглашение о стратегическом партнерстве.