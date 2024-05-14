2024.05.14 17:21

Германия и Швеция намерены укрепить военное сотрудничество

 
Deutsche Welle
Olaf Scholz
Olaf Scholz
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Германия и Швеция намерены расширить сотрудничество и в будущем более тесно взаимодействовать в области обороны и технологий. "Мы должны и хотим продвигать энергетический переход в Европе", - подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Стокгольме во вторник, 14 мая. Ранее обе страны обновили соглашение о стратегическом партнерстве.

Федеральный канцлер, прибывший в Швецию накануне с двухдневным визитом, выделил важную роль мобильности в энергетическом переходе, отметив шведского производителя Northvolt, который инвестирует в завод по производству аккумуляторов в земле Шлезвиг-Гольштейн. Шольц также подчеркнул потенциал региона Балтийского моря в области технологий по производству экологически чистого водорода.

В свою очередь Кристерссон отметил возможности расширения двустороннего партнерства для сотрудничества в сфере подводных технологий и киберзащиты, а также улучшения позиций Европы в космосе. "Мы должны укреплять нашу конкурентоспособность, чтобы соперничать с США и азиатскими странами", - сказал глава шведского правительства.

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