Германия и Австрия приостанавливают помощь палестинцам

 
bbcrussian.com
Palestinietis
Palestinietis
ФОТО: Reuters / Scanpix

В понедельник Австрия заявила, что приостанавливает оказание помощи палестинцам в ответ на нападение ХАМАС на Израиль. Германия, похоже, поступила так же, заявив, что никаких выплат помощи в настоящее время не производится.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что страна приостанавливает предоставление помощи на общую сумму около 19 млн евро (на несколько проектов.

«Масштабы террора настолько ужасны... что мы не можем вернуться к обычной работе. Поэтому на данный момент мы замораживаем все платежи по линии австрийского сотрудничества в области развития», — заявил Шалленберг.

Шалленберг не сделал различий между Газой, палестинским анклавом, управляемым ХАМАС, и гораздо более крупным Западным берегом реки Иордан, управляемым поддерживаемой Западом Палестинской администрацией во главе с ее председателем Махмудом Аббасом, чье движение ФАТХ враждует с ХАМАС.

Министр развития Германии Свенья Шульце заявила, что в настоящее время никаких выплат не производится.

«Я бы не стала сейчас употреблять слово "замораживание", поскольку мы находимся в разгаре войны. Такая формулировка не соответствует ситуации на местах, — заметила она. — Мы находимся в контакте с нашими партнерами там и пересматриваем все детали».

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