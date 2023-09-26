Германия готовится открыть стационарные КПП на границах

Власти Германии намерены создать на границах страны стационарные контрольно-пропускные пункты в целях борьбы с контрабандой людей в ФРГ. "Мы впервые готовимся к открытию стационарных пограничных КПП. Речь идет о введении дополнительного контроля. Мы посмотрим, что это даст", — заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 26 сентября.

По ее словам, на этих КПП потребуется такая численность персонала, которая позволила бы избежать очередей, чтобы люди не начали переходить границы в других местах. "Если нам удастся поймать контрабандистов, это очень поможет, потому что у нас сейчас создается впечатление, что каждый четвертый или пятый пробирается в Германию с помощью контрабандистов", — сказала Фезер.